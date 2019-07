Ljubljanska borza: Zanimanje za Krko in Petrol

Ljubljana, 31. julija - Vlagatelji na Ljubljani borzi so dopoldne največ zanimanja pokazali za delnice Krke in Petrola. Medtem ko njun tečaj stoji na izhodiščni vrednosti, tečaj Save Re in Zavarovalnice Triglav drsi navzdol. Bolje gre delnicam NLB, ki so pridobile 0,7 odstotka. Indeks SBI TOP je na izhodišču.