Julija na letni ravni dveodstotna inflacija

Ljubljana, 31. julija - V Sloveniji smo julija na letni ravni zabeležili dveodstotno inflacijo. K tej so največ prispevale podražitve blaga in storitev. Na mesečni ravni je država zabeležila deflacijo, cene so bile predvsem zaradi sezonskih znižanj cen oblačil in obutve v povprečju nižje za 0,7 odstotka.