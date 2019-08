Mineva 200 let od rojstva ameriškega literata Hermana Melvillea

New York, 1. avgusta - V New Yorku se je pred dvema stoletjema rodil Herman Melville, ki danes velja za enega velikih ameriških klasikov. Najbolj znan je po pustolovski pripovedi o neusmiljenih lovcih na legendarnega belega kita Moby Dicka, pa tudi po povestih Typee in Mornar Billy Budd ter noveli Pisar Bartebly.