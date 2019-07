Tožilstvo zaradi smrtne nesreče pri Vranskem vložilo obtožnico zoper dve osebi in družbo

Vransko, 30. julija - Celjsko tožilstvo je štiri leta po nesreči pri Vranskem, v kateri sta umrla 17-letnica in 30-letni moški, vložilo obtožnico zoper eno pravno in dve fizični osebi zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Po poročanju medijev obtožnica bremeni družbo Energetika projekt, njenega tedanjega direktorja in preglednika.