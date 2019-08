Države v jugovzhodni Aziji nočejo več odpadkov razvitih držav

Phnom Penh, 4. avgusta - Svet se je, potem ko je Kitajska lani prepovedala uvoz tuje plastike, znašel v kaosu. Odpadki z Zahoda so namreč preusmerjeni v druga pristanišča v regiji, a jih nikjer nočejo. Da ne bodo smetnjak, so opozorili tudi v Kambodži in podjetju, ki je v državo pripeljalo 1600 ton plastičnih odpadkov iz ZDA in Kanade, naložili 250.000 dolarjev kazni.