Invazivna tujerodna rastlina navadna barvilnica nova grožnja gozdovom

Ljubljana, 3. avgusta - Potem ko so slovenske gozdove v minulih letih večkrat prizadele ujme - žled, vetrolomi in snegolomi - in so zaradi tega nastale številne vrzeli, se je v gozdovih razširila invazivna tujerodna rastlina navadna barvilnica Phytolacca americana. Večja rastišča so našli predvsem na Dolenjskem, Štajerskem in osrednji Sloveniji.