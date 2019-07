Newyorške borze trgovanje začele s padci

New York, 30. julija - Newyorške borze so današnji trgovalni dan začele v negativnem območju. Vlagatelji so sicer v pričakovanju izsledkov zasedanja Odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC), ki naj bi v sredo napovedal znižanje ključne obrestne mere. Ameriški predsednik Donald Trump je danes pozval k občutnemu znižanju.