V veljavi nova pravila za spletne trgovce

Ljubljana, 31. julija - Za podjetja in trgovce, ki pri poslovanju uporabljajo spletne platforme, vključno s spletnimi tržnicami, spletnimi mesti za rezervacije, trgovinami z aplikacijami in iskalniki, v veljavo stopajo nova pravila. Evropska komisija želi z njimi vzpostaviti pravičnejše, preglednejše, bolj inovativno in zaupanja vredno okolje, so sporočili iz Bruslja.