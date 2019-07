Procter & Gamble kljub izgubi presegel pričakovanja s četrtletnim rezultatom

New York, 30. julija - Proizvajalec izdelkov za potrošnike Procter & Gamble je v minulem četrtletju uspel povečati prodajo in je presegel pričakovanja analitikov kljub izgubi, ki jo je ustvaril zaradi težav s prodajo izdelkov za britje znamke Gillette. Delnice podjetja so se po objavi rezultatov podražile za 4,7 odstotka na 121,19 dolarja.