Ljubljanska borza: V ospredju Krka, NLB in Petrol

Ljubljana, 30. julija - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP pridobil 0,14 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 1,06 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke, NLB in Petrola. Prve so obstale na izhodišču, druge pocenile za 1,75 odstotka, tretje pa podražile za 0,84 odstotka. Navzgor so šle še delnice Telekoma Cinkarne in Triglava.