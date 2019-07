Banka Capital One priznala vdor v sistem podatkov o prošnjah za kreditne kartice

Washington, 30. julija - Ameriška banka Capital One je v ponedeljek zvečer priznala, da so ji že 17. julija vlomili v elektronski sistem, zaradi česar je ogrožena varnost podatkov s 100 milijonov prošenj za kreditne kartice. Gre za osebne finančne informacije potrošnikov, ki bi lahko bile zlorabljene za lažne nakupe in uničenje kreditne zgodovine.