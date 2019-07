Rdečkasta cerkev na Rožniku bo obnovljena do jeseni

Ljubljana, 30. julija - Cerkev Marijinega obiskanja, ki stoji na Cankarjevem vrhu na Rožniku, je potrebna temeljite obnove. Dostop do priljubljene sprehajalne točke Ljubljančanov bo tako onemogočen do jeseni, ko naj bi bila dela zaključena, so sporočili iz župnije Marijinega oznanjenja, ki jo vodijo frančiškani.