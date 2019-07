Mladi evropski popotniki z dobrodelno noto danes na Vrhniki

Vrhnika, 31. julija - Danes se bo na Vrhniki ustavilo okoli 800 mladih popotnikov iz Francije, Belgije, Španije, Velike Britanije in Poljske v okviru evropske avtomobilske turneje Europ'Raid. Na potovanju bodo obiskali prek 20 držav in opravili 10.000 kilometrov ter razdelili 20 ton šolskih potrebščin in medicinskih pripomočkov na manj razvitih območjih.