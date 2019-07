Ljubljanska borza: Delnice Krke se cenijo

Ljubljana, 30. julija - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji dopoldne največ zanimanja pokazali za delnice Krke, ki pa se edine med najpomembnejšimi delnicami borze cenijo in izgubljajo tretjino odstotka. Bolje gre delnicam Petrola, ki so doslej pridobile pol odstotka. Indeks SBI TOP se drži tik nad gladino.