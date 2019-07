Zadržan začetek trgovanja na evropskih borzah

Frankfurt, 30. julija - Osrednje evropske borze so v nov trgovalni dan stopile zadržano, indeksi pa so obarvani rdeče. Vlagatelji so v pričakovanju poslovnih objav velikih borznih družb, še bolj kot na to pa bodo osredotočeni na zasedanje Odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC), ki naj bi v sredo napovedal znižanje ključne obrestne mere.