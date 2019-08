Planinski dom Kališče gosti pohodnike že 60 let

Preddvor, 3. avgusta - Planinski dom Kališče bo ob svoji 60. obletnici priredil slovesnost, ki se bo začela ob 10. uri. Postavitev doma so sicer zastavili že leta 1947, gradnja pa je potem potekala od leta 1953 do 1959. Dom so za obiskovalce odprli 2. avgusta 1959, ob 60-letnici Planinskega društva Kranj, ki ga tudi upravlja.