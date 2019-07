V velenjski občini jeseni starejšim na voljo 15 novih oskrbovanih stanovanj

Velenje, 30. julija - Velenjska občina bo jeseni starejšim ponudila 15 novih oskrbovanih stanovanj, ki jih je začela graditi lani, so danes za STA povedali na občini. Občinski svetniki pa so na aprilski seji sprejeli pravilnik o oddaji teh stanovanj. Z njim bo občina urejala oddajo stanovanj v njeni lasti in tistih, ki jih bo pridobila v soinvestitorstvu.