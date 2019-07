Ameriški in kitajski trgovinski predstavniki znova za pogajalsko mizo

Šanghaj, 30. julija - Ameriški in kitajski trgovinski pogajalci bodo v Šanghaju znova sedli za pogajalsko mizo, prvič po dogovoru med ameriškim in kitajskim predsednikom Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom v Osaki prejšnji mesec. Preboja v dvodnevnih pogovorih sicer ne gre pričakovati, potem ko v zadnjih dneh nobena od strani ni izrazila pripravljenosti na popuščanje.