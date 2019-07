Nemčija Belgiji izročila državljana BiH, osumljenega povezav z napadalci v Parizu

Berlin, 29. julija - Nemčija je danes Belgiji izročila državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega povezav z napadalci, ki so novembra 2015 izvedli teroristične napade v Parizu. 39-letnika, ki je osumljen, da je nabavil orožje za napadalce, so Belgiji izročili danes zjutraj, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdilo tožilstvo v Berlinu.