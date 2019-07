Ljubljana, 29. julija - Ponoči se bo povsod zjasnilo. V torek bo sončno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.