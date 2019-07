Ljubljana, 29. julija - Na ljubljanski borzi so danes borzni posredniki sklenili za 670.210 evrov poslov, od tega je največ zanimanja veljalo delnicam NLB in Krke. Prve so se zvišale za dober odstotek, druge pa izgubile 0,65 odstotka. Indeks SBI TOP je zmogel le skromno, 0,06-odstotno rast.