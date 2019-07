V Osojniku pri Črnomlju gorel senik

Črnomelj, 29. julija - Črnomaljske policiste so v soboto okoli 7.30 obvestili o požaru gospodarskega poslopja ob stanovanjski hiši v Osojniku pri Črnomlju. Požar so gasilci omejili in ga pogasili, kriminalisti, ki so si požarišče ogledali, po prvih ugotovitvah menijo, da je zagorelo zaradi samovžiga v senenih balah. Po preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili tožilstvo.