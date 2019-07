Društvo novinarjev za ohranitev kakovosti in delovnih mest v Dnevniku in Večeru

Ljubljana, 29. julija - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) ob pričakovani združitvi Dnevnika in Večera pozivajo k ohranitvi kakovosti in profesionalnosti vsebin obeh medijev, nadaljnjemu obstoju ločenih blagovnih znamk, pluralnosti medijskih vsebin in tudi ohranitvi delovnih mest. Pričakujejo tudi natančne in korektne informacije o posledicah združitve.