V prometni nesreči pri Ilirski Bistrici umrl 47-letni motorist

Ilirska Bistrica, 29. julija - V prometni nesreči, ki se je zgodila nekaj pred 8. uro na cesti med Ilirsko Bistrico in Dolenjami, je umrl 47-letni motorist iz okolice Ljubljane, v katerega je z osebnim avtomobilom čelno trčil 62-letni državljan Češke. Motorista so oživljali in ga odpeljali v ljubljanski UKC, kjer je umrl, njegova 35-letna sopotnica se je poškodovala.