Ženo hudo pretepel s palico

Dolenjske Toplice, 29. julija - V minuli noči so policisti policijske postaje Dolenjske Toplice posredovali ob napadu na žensko. Potem ko jo je s palico hudo pretepel njen 83-letni mož, je uspela pobegniti in poiskati pomoč. Zaradi številnih poškodb so jo prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Nasilnemu možu bodo izrekli prepoved približevanja.