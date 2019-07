Milosavljević opozarja na vpliv morebitne združitve notranjepolitičnih redakcij Dnevnika in Večera na pluralnost medijev

Ljubljana, 29. julija - Ob združevanju časopisnih hiš Dnevnik in Večer je po oceni Marka Milosavljevića s fakultete za družbene vede pomembno zlasti vprašanje, ali bo prišlo do povezovanja njunih notranjepolitičnih redakcij. Če je AVK takšno povezovanje odobrila, bo to po njegovem mnenju zelo zaznamovalo področje pluralnosti medijev.