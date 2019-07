Umrl je pionir plesnega gledališča Johann Kresnik

Celovec, 29. julija - V Celovcu je v soboto v 80. letu starosti umrl avstrijski koreograf, plesalec in režiser Johann Kresnik, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Pionir plesnega gledališča je podpisal okoli 100 plesnih in gledaliških del. Njegove stvaritve so pogosto izzvale burne reakcije, saj je ustvarjal okrutne podobe, onkraj običajne baletne estetike.