Ljubljana, 29. julija - Na najnovejši teniški lestvici WTA v prvi deseterici ni prišlo do spremembe. Na vrhu ostaja Avstralka Ashleigh Barty pred Japonko Naomi Osaka in Čehinjo Karolino Pliškovo. Najboljša Slovenka je Polona Hercog, ki je pridobila eno mesto in je 53. igralka sveta.