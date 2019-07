Na Ptuju dobrodelni koncert v zahvalo gasilcem

Ptuj, 30. julija - Mladi Ptujčani so se na pobudo tamkajšnje alternativne rock skupine Infected po več neurjih, ki so v poletnem času prizadela najstarejše slovensko mesto, drevi odločili pripraviti dobrodelni dogodek za domače gasilce. V večeru glasbe, ustvarjalnosti in solidarnosti bodo na Slovenskem trgu zbirali denar za ptujsko prostovoljno gasilsko društvo.