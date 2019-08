ZDA za turiste splošno enostavne, a z nekaj pravili obnašanja

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 14. avgusta - Turistična industrija je v ZDA eden največjih delodajalcev, saj je lani zaposlovala devet milijonov ljudi. Tuji turisti so lani v ZDA porabili 256 milijard dolarjev, skupaj z domačimi turisti in potniki pa 1100 milijard. ZDA so za obiskovalce na splošno enostavne, čeprav obstaja nekaj pravil obnašanja, ki se jih je bolje držati.