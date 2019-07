Finance o poskusih zaustavitve odseljevanja mladih (29. 7.)

Ljubljana, 28. julija - Rok Pikon v komentarju Zanimivi zgledi iz Poljske in Hrvaške piše o tem, da imajo hrvaški in poljski voditelji, ki so mladim do 30 leta občutno zmanjšali plačevanje dohodnine, več poguma za davčno razbremenitev kot slovenski. Kot meni, bi lahko Šarčeva in Cerarjeva vlada ter njune predhodnice več naredile za zaposlovanje mladih doma.