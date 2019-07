Šutejeva drugi dan DP v Celju znova potrdila normo za SP

Celje, 28. julija - Tina Šutej je drugi dan odprtega atletskega prvenstva Slovenije v Celju, ki ga je krojilo deževno vreme in močni nalivi, s 4,56 m zmagala v skoku s palico in znova potrdila mednarodno normo (4,56 m) za svetovno prvenstvo, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom.