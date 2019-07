Banjaluka, 28. julija - Z ekipnimi preizkušnjami v klasičnem spustu se je v Banjaluki končalo svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Zadnji dan so na reki Vrbas do kolajne priveslali kanuisti Martin Gale, Nejc Gradišek in Maj Oštrbenk, ki so bili tretji.