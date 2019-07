Svetovni rekord Smithove na 100 m hrbtno in ameriške ženske mešane štafete

Ljubljana/Gwangju, 28. julija - Svetovno prvenstvo v plavanju in vodnih športih v južnokorejskem Gwangjuju se je končalo z dvema svetovnima rekordoma. Američanke Reagan Smith, Lilly King, Kelsi Dahlia in Simone Manuel so 4 x 100 m mešano zmogle v 3:50,40 minute, že v prvi predaji pa je Smithova s 57,57 dosegla tudi nov svetovni rekord na 100 m hrbtno.