Latvijsko-poljski finale v Jurmali

Riga, 27. julija - Latvijka Anastasija Sevastova in Poljakinja Katarzyna Kawa sta finalistki teniškega turnirja WTA v Jurmali z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Prvopostavljena domačinka je v polfinalu s 6:4 in 6:2 izločila šestopostavljeno Rusinjo Anastazijo Potapovo, Kawa pa je bila s 6:2 in 6:3 boljša od Američanke Bernarde Pera.