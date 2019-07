Koper, 27. julija - S Primorske poročajo o smrtni žrtvi zaradi udara strele. Čeprav so na pomoč pri oživljanju priskočili domačini in nato reševalci nujne medicinske pomoči, je oseba umrla, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Nesreča se je zgodila v Boninih v občini Koper ob 15.31.