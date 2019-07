Policija s solzivcem nad tisoče protestnikov v Hongkongu

Hongkong, 27. julija - V Hongkongu se je danes kljub uradni prepovedi spet zbralo več deset tisoč protivladnih protestnikov. Shod je potekal v četrti Yuen Long, kjer so protestnike po nedeljskem protestu napadli neznanci in ranili 45 ljudi. Tudi tokrat je prišlo do konflikta s policijo, saj je ta posredovala s solzivcem in gumijastimi naboji.