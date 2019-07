Slovenski rokometaši z Danci za končno peto mesto na SP

Pontevedra, 27. julija - Slovenska moška rokometna reprezentanca do 21 let je na današnji tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta premagala Tunizijo z 31:27 (17:13) in se bo v nedeljo ob 11.30 pomerila za končno peto mesto na svetovnem prvenstvu v Španiji. Na nasprotni strani igrišča ji bo stala Danska, ki je bila boljša od Norveške s 40:34 (18:22).