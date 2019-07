S krajevnimi neurji prihaja tudi osvežitev

Ljubljana, 27. julija - Prehod iz vročega tedna v hladnejše obdobje bo kot običajno dokaj buren. Danes popoldne in zvečer so možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo, opozarjajo meteorologi. V nedeljo popoldan se bodo dnevne temperature marsikje po Slovenije spustile na 20 stopinj Celzija.