Oblasti v Bahrajnu zaradi terorizma usmrtile tri ljudi

Manama, 27. julija - V Bahrajnu so danes zaradi obtožb terorizma usmrtili tri ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Dva od treh moških sta bila obtožena terorizma in umora policista leta 2017, tretji usmrčeni pa je bil delavec v lokalni džamiji, obtožen uboja vodje džamije in skrunitve njegovega telesa, so pojasnili na tožilstvu.