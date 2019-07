V ujmi v hrvaški Istri več kot 8000 udarov strel v dveh urah

Pulj, 27. julija - Območje hrvaške Istre in Kvarnerja je ponoči zajela silovita ujma z močnim deževjem, nevihtnim vetrom in več kot 8000 udari strel v dveh urah, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Večje škode nevihta ni povzročila, so pa gasilci odstranili nekaj dreves, ki so padla na ceste.