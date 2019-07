Gwangju, 27. julija - Na svetovnem prvenstvu v plavanju in vodnih športih v južnokorejskem Gwangjuju bodo danes padle končne odločitve v vaterpolu. Pred finalno tekmo med Španijo in Italijo ter tekmo za tretje mesto med Hrvaško in Madžarsko je Srbija v obračunu za 5. mesto premagala Avstralijo s 13:9, Grčija pa je bila v tekmi za 7. mesto boljša od Nemčije z 11:6.