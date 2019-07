Za konec Ofema šesto mesto rokometašev

Baku, 27. julija - V azerbajdžanski prestolnici Baku se danes končuje 15. poletni olimpijski festival evropske mladine (Ofem). Mladi slovenski rokometaši so zadnji dan tekmovanja izgubili z Islandci in tako končali na končnem 6. mestu. Judoisti so medtem tekmovali na tekmi mešanih ekip, a so izgubili že v prvem krogu.