Celjani pozdravili mlade slovenske rokometašice

Celje, 27. julija - Najbolj slovensko rokometno mesto bo znova gostilo veliko tekmovanje mlajših kategorij. V celjskih dvoranah Zlatorog in Golovec bodo med 1. in 11. avgustom nastopile najboljše ženske evropske reprezentance do 17 let, Slovenija pa bo igrala v skupini D. V njej so še Rusija, Francija in Črna gora.