Vreme: Popoldne in zvečer spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami

Ljubljana, 27. julija - Dopoldne bo deloma sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se lahko tudi nadaljujejo v noč. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Soparno bo. Najvišje temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.