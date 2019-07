Celje, 27. julija - Rokometaši Celja Pivovarne Laško v minuli sezoni niso izpolnili vseh svojih ciljev na domači in mednarodni sceni, z ubranitvijo naslova v državnem prvenstvu pa so si izborili 25. nastop v elitni evropski ligi prvakov. Sredi tega tedna so pričeli priprave za novo sezono 2019/20.