Pravosodno ministrstvo ZDA dalo zeleno luč za združitev mobilnih operaterjev T-Mobile in Sprint

Washington, 27. julija - Pravosodno ministrstvo ZDA je v petek odobrilo pet milijard dolarjev vredno načrtovano združitev telekomunikacijskih podjetij T-Mobile in Sprint. Združitev tretjega in četrtega največjega mobilnega operaterja v ZDA bo ustvarila šele tretjega največjega z okrog 100 milijonov naročnikov v državi. Daleč pred njim sta še vedno AT&T in Verizon.