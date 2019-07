Newyorške borze končale pozitivno, indeksa S&P 500 in Nasdaq rekordno

New York, 26. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v pozitivnem vzdušju. K tem so pripomogle objave izjemnih poslovnih rezultatov družb kot so Google, Starbucks in McDonald's. To je indeksa Nasdaq in S&P 500 popeljalo do novih rekordov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.