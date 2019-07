Mimoidoči iz pregretega vozila rešili psa

Maribor, 26. julija - Mariborski policisti so bili danes okoli 12.30 obveščeni, da je na enem izmed parkirišč v okolici Maribora na soncu parkirano tovorno vozilo, v katerem naj bi se že dve uri nahajal pes. Ker so bila na vozilu vrata odklenjena, so navzoči psa spustili na plano in mu ponudili vodo, tako da jo je odnesel brez posledic, so sporočili s PU Maribor.