Hrvaška vlada predlaga nove davčne razbremenitve

Zagreb, 28. julija - Hrvaška vlada je v javno razpravo poslala predlog dodatnih davčnih razbremenitev. Med drugim načrtujejo znižanje davka na dodano vrednost (DDV) s 24 na 25 odstotkov, pa tudi znižanje DDV v gostinstvu s 25 na 13 odstotkov. Mlade do 25 let bi oprostili plačila dohodnine, tisti med 25. in 30. leti starosti pa bi plačali polovico dohodnine.